В КХЛ отреагировали на жалобы СКА на кричалки спартаковских болельщиков

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Каменский отреагировал на жалобы представителей СКА, недовольных кричалками болельщиков московского «Спартака» в матче команд в рамках регулярного чемпионата лиги.
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