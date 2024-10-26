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В КХЛ отреагировали на жалобы СКА на кричалки спартаковских болельщиков

В КХЛ отреагировали на жалобы СКА на кричалки спартаковских болельщиков

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Каменский отреагировал на жалобы представителей СКА, недовольных кричалками болельщиков московского «Спартака» в матче команд в рамках регулярного чемпионата лиги.

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