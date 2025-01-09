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Госдума разрабатывает законы против влияния иностранных агентов

Госдума разрабатывает законы против влияния иностранных агентов

Госдума РФ завершает подготовку законопроектов, усиленных противостоянием иностранным агентам. Глава комиссии Василий Пискарев отметил стремление Запада к конфронтации и экономической изоляции России, подчёркивая неэффективность этих усилий.

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