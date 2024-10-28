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Украину нельзя освободить, потому что она не оккупирована

Несколько   дней тому  назад  один   пользователь   написал мне вот такой  комментарий  о  беглых  украинских политиках: "Почему же все эти царёвы, олейники и прочие килинкаровы не освобождают от жыдобандеровцев ридну неньку с оружием в руках? Потому, что их деньги здесь, в России.

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