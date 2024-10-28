Украину нельзя освободить, потому что она не оккупирована

Несколько дней тому назад один пользователь написал мне вот такой комментарий о беглых украинских политиках: "Почему же все эти царёвы, олейники и прочие килинкаровы не освобождают от жыдобандеровцев ридну неньку с оружием в руках? Потому, что их деньги здесь, в России.