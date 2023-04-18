Politico: запрет на поставки украинского зерна угрожает солидарности ЕС в поддержке Киева

Решение Польши, Венгрии и Словакии, в соответствии с которым страны ввели запрет на импорт сельскохозяйственной продукции с территории Украины, представляет из себя угрозу для «хрупкой солидарности» Евросоюза в вопросах поддержке украинской стороны.