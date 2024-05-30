Байден нахамил журналисту после вопроса о Харрис: "Головой ударился?"

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Так а почему  кто-то ждет от Байдена каких-то интеллигентных поступков? Когда у него СЫН - НАРКоМАН!! Да они оба наркоманы!! Яблочко от яблоньки...
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