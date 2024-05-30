Байден нахамил журналисту после вопроса о Харрис: "Головой ударился?"

Американский лидер Джо Байден нахамил журналисту, отвечая на вопрос о возможной передаче полномочий главы государства вице-президенту Камале Харрис в случае его переизбрания на предстоящих осенью выборах в США.
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