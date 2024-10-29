«Золотой мяч» получил футболист Родри

Это 28-летний игрок сборной Испании и полузащитник «Манчестер Сити». Еще одним претендентом на награду был игрок «Реала» и сборной Бразилии ВинисиусОбладателем «Золотого мяча» стал игрок сборной Испании и полузащитник «Манчестер Сити» Родри.