Экономист Синьюй сообщил о больших перспективах торговых отношений России и КНР

Объем торговли России и Китая в текущем году может перешагнуть рекордную отметку в 230 миллиардов долларов, у стран имеются большие перспективы развития экономических отношений, заявил РИА Новости научный сотрудник Академии международной торговли и экономического сотрудничества министерства коммерции КНР Мэй Синьюй.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии