Национальная служба здравоохранения Великобритании продолжает зажигать на ниве продвижения извращенческих принципов.
Женские туалетные страсти в Британии - не хочешь в сортир с мужиками - трансфобка
Комментарии
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Юрий Шлыков
Опущенные захватили планету,а как ещё обьяснить этот маразм.Разве нормальный человек,будет проталкивать эту садомию.
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1 д.
ВЖ
Ванька Жуков
Иногда смотреть приходится детские мультики. Много переводных с английского, который по-прежнему популярен. И там постоянно пират одноглазый, как положительный герой. Череп с костями как отче наш. Далеко ли до "Мертвая голова" Гитлера?
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1 д.
лл
лина любимцева
А как же женщина будет мочиться в писсуар?!!
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1 д.
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