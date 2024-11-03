Женские туалетные страсти в Британии - не хочешь в сортир с мужиками - трансфобка

Опущенные захватили планету,а как ещё обьяснить этот маразм.Разве нормальный человек,будет проталкивать эту садомию.

ВЖ

Ванька Жуков

Иногда смотреть приходится детские мультики. Много переводных с английского, который по-прежнему популярен. И там постоянно пират одноглазый, как положительный герой. Череп с костями как отче наш. Далеко ли до "Мертвая голова" Гитлера?