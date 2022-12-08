Не только о футболе

863 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    Сразу четверо из «Локомотива» 🚂💪 А Пиняев больше не самый младший 😱😀Лучи поддержки Ро...
  • Лена Мисько
    ⚡️Управление здравоохранения Дании приняло решение с сегодня считать COVID-19 заболеванием, не требующим особых мер, ...Лучи поддержки Ро...
  • Лена Мисько
    🗣 Медведев: «Вторая звезда на футболке имеет огромное значение для «Зенита». Это мотивирует» Генеральный директор «...Лучи поддержки Ро...

Лучи поддержки Роналду, проблемы с ТВ-правами на Кубок по лыжам, 795-й гол Овечкина, Флик остается в сборной Германии, Азар завершил карьеру в Бельгии и другие новости утра

Лучи поддержки Роналду, проблемы с ТВ-правами на Кубок по лыжам, 795-й гол Овечкина, Флик остается в сборной Германии, Азар завершил карьеру в Бельгии и другие новости утра

1. Кажется, весь мир решил поддержать Криштиану Роналду после попадания в запас в игре со Швейцарией.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх