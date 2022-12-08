Лучи поддержки Роналду, проблемы с ТВ-правами на Кубок по лыжам, 795-й гол Овечкина, Флик остается в сборной Германии, Азар завершил карьеру в Бельгии и другие новости утра

1. Кажется, весь мир решил поддержать Криштиану Роналду после попадания в запас в игре со Швейцарией.
Популярные статьи
- Провал Германии и Бельгии, Япония и Марокко выиграли свои группы, 6 матчей бана для игроков «Зенита» и «Спартака», Дэвис и Смолкин не выступят в России и другие новости
- Вылет Испании по пенальти, 6 голов Португалии и Роналду на лавке, лимит в КХЛ ужесточат, состав сборной на КПК, «Юве» могут понизить в классе и другие новости
- Англия против Франции в 1/4 финала ЧМ, Роналду недоволен тренером Португалии, команда Плющенко выиграла турнир по прыжкам и другие новости утра
Свежие комментарии