Запад и «птенцы» Джорджа Сороса превращают Армению в дубликат Украины

Оно, конечно, Запад Армению манит, как блестяшка. Но вот, если Иран, Азербайджан и Турция договорятся в один прекрасный момент и сделают "ам"......то Франции будет наплевать, а вот где будет та Армения, это тот ещё вопрос.

Bogdan Stupin

"Власти Армении... намерены воспитывать молодое поколение в русофобском духе..." Этому намерению в обед сто лет. В Армении (кстати, как и в большинстве иных "братских республик"!) ТАКАЯ задача давным-давно выполняется. И небезуспешно. Может, не так уж слишком явно, как было и есть в "незалежной". Так это просто в связи с некоторой разницей между армянским и пробандеровским менталитетами.