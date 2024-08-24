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Запад и «птенцы» Джорджа Сороса превращают Армению в дубликат Украины

Запад и «птенцы» Джорджа Сороса превращают Армению в дубликат Украины

 Владислав ВОРОНЦОВ  Власти Армении под руководством премьер-министра Никола Пашиняна намерены воспитывать молодое поколение в русофобском духе.

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Комментарии
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Людмила Свириденко
Оно, конечно, Запад  Армению манит, как блестяшка. Но вот, если Иран, Азербайджан и Турция договорятся в один прекрасный момент и сделают &quot;ам&quot;......то Франции будет наплевать, а вот где будет та Армения, это тот ещё  вопрос.
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4 час.
Александр Гранков
Туда (к Мировой Жабе) им и дорога.
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4 час.
Bogdan Stupin
&quot;Власти Армении...  намерены воспитывать молодое поколение в русофобском духе...&quot;  Этому намерению в обед сто лет. В Армении (кстати, как и в большинстве иных &quot;братских республик&quot;!) ТАКАЯ задача давным-давно выполняется. И небезуспешно. Может, не так уж слишком явно, как было и есть в &quot;незалежной&quot;. Так это просто в связи с некоторой разницей между армянским и пробандеровским менталитетами.
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45 мин.

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