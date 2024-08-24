Владислав ВОРОНЦОВ Власти Армении под руководством премьер-министра Никола Пашиняна намерены воспитывать молодое поколение в русофобском духе.
Запад и «птенцы» Джорджа Сороса превращают Армению в дубликат Украины
Комментарии
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Людмила Свириденко
Оно, конечно, Запад Армению манит, как блестяшка. Но вот, если Иран, Азербайджан и Турция договорятся в один прекрасный момент и сделают "ам"......то Франции будет наплевать, а вот где будет та Армения, это тот ещё вопрос.
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4 час.
Александр Гранков
Туда (к Мировой Жабе) им и дорога.
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4 час.
Bogdan Stupin
"Власти Армении... намерены воспитывать молодое поколение в русофобском духе..." Этому намерению в обед сто лет. В Армении (кстати, как и в большинстве иных "братских республик"!) ТАКАЯ задача давным-давно выполняется. И небезуспешно. Может, не так уж слишком явно, как было и есть в "незалежной". Так это просто в связи с некоторой разницей между армянским и пробандеровским менталитетами.
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