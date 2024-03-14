5 клубов АПЛ вышли в четвертьфиналы еврокубков, 4 – из Серии А, по 3 – из Ла Лиги, Бундеслиги и Лиги 1

На этой неделе завершилась стадия 1/8 финала Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. В четвертьфиналах примут участие 5 клубов из Англии – это лучший показатель («Манчестер Сити» и «Арсенал» в ЛЧ, «Ливерпуль» и «Вест Хэм» в ЛЕ, «Астон Вилла» в ЛК).