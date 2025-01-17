Экс-министр экологии раскрыл, безопасно ли отдыхать на Черном море

Экс-министр экологии Данилов-Данильян оценил угрозу здоровью при отдыхе в Анапе Купание в Черном море после разлива мазута может сулить ожогами и аллергической реакцией, заявил в беседе с РБК научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, возглавлявший Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов в 1991—1996 годах.