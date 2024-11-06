Психолог дала советы по борьбе с синдромом отложенной жизни

Психолог Майя Голубева рассказала, как побороть синдром отложенной жизни. По ее словам, он представляет собой психологическое состояние, при котором человек откладывает удовлетворение своих потребностей и желаний на будущее, считая, что настоящее время для этого не является подходящим.