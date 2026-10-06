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Экс-глава немецкой разведки арестован по подозрению в госизмене и шпионаже

Экс-глава немецкой разведки арестован по подозрению в госизмене и шпионаже

В Германии арестован бывший глава  Федеральной разведывательной службы (BND) Аугуст Ханнинг. Как сообщают немецкие СМИ, Генеральная прокуратура ведет расследование в отношении 80-летнего функционера на пенсии.

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