Собянин: в Москве отреставрировали около 40 зданий по проектам Шехтеля

Telegram-канал Мэра Москвы Сергея Собянина За последние 13 лет в столице отреставрированы уже порядка 40 объектов культурного наследия, построенных по проекту или при участии архитектора Федора Шехтеля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.