Бастрыкин: военнослужащие ВСУ по своим действиям сопоставимы с гитлеровцами

Военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) по их действиям можно сравнить с гитлеровцами. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Дня сотрудника органов следствия заявил руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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