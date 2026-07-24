Бастрыкин: военнослужащие ВСУ по своим действиям сопоставимы с гитлеровцами

Военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) по их действиям можно сравнить с гитлеровцами. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Дня сотрудника органов следствия заявил руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.