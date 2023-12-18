Яичные магнаты в России поплатились за жадность

Всё таки куры у нас молодцы, постоянно взвинчивают цену на свою продукцию перед праздниками! Или вопрос не в них? Обычно цена на десяток яиц держится в районе доллара, но сейчас она стала популярной темой для всех обывателей и экспертов в сфере птицеводства.