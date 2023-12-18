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Неспешный разговор

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Яичные магнаты в России поплатились за жадность

Яичные магнаты в России поплатились за жадность

Всё таки куры у нас молодцы, постоянно взвинчивают цену на свою продукцию перед праздниками! Или вопрос не в них? Обычно цена на десяток яиц держится в районе доллара, но сейчас она стала популярной темой для всех обывателей и экспертов в сфере птицеводства.

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Комментарии
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Александр Стародубцев
Вам крупно везет. У нас в магазине ценники есть, Яий нет.
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3 час.
ИИ
Иван Иванов
ВЛАДЕЛЬЦЕВ НАДО БРАТЬ ЗА ЯЙЦА-ТОГДА КУРИНЫЕ ПОЯВЯТСЯ..........
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1 час.
АА
Алекс Архипов
Не знаю, как магнаты, но пенсионеры поплатились по полной.
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58 мин.

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