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Царьград

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Туристка упала замертво в аэропорту за минуту до посадки на самолет

Туристка упала замертво в аэропорту за минуту до посадки на самолет

70-летняя туристка из Франции схватилась за сердце и упала замертво у выхода на посадку в аэропорту Майорки на глазах у своей семьи.

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