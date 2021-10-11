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ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ПЕДОФИЛОВ-РЕЦИДИВИСТОВ – ЭТО ВПОЛНЕ АДЕКВАТНОЕ НАКАЗАНИЕ

ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ПЕДОФИЛОВ-РЕЦИДИВИСТОВ – ЭТО ВПОЛНЕ АДЕКВАТНОЕ НАКАЗАНИЕ

ФОТО: VICTORIA DENISOVA / SHUTTERSTOCK ДМИТРИЙ КРАСНОВ Заслуженный адвокат России Верховный суд России дал положительный отзыв на законопроект о пожизненном лишении свободы для педофилов, которые повторно совершают преступления такого же характера.

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