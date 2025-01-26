МО показало боевую работу ВС РФ в освобожденной деревне Кругленькое в Курской области

Минобороны России 26 января опубликовало кадры результатов боевой работы военнослужащих мотострелкового полка в составе группировки войск «Север» по поражению бронетехники и личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в освобожденном населенном пункте Кругленькое в Курской области.
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