Часть Калуги останется без света сегодня

19 ноября с 9:00 до 16:00 в Калуге запланировано отключение электричества. По данным ЕДДС Калуги, без света останутся: СНТ “Рабочий садовод”; СНТ «Березка»; улицы 1-я, 2-я и 3-я Хломовая; улицы 1-я и 2-я Ясеневая; улица Новождамировская полностью; улица Лесная полностью.