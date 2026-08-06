Балицкий сообщил о росте солености Азовского моря до 11 промилле

Губернатор Запорожской области, Евгений Балицкий, рассказал о последствиях разрушения плотины Каховского водохранилища: растет соленость Азовского моря, что изменяет биобаланс и негативно влияет на сельское хозяйство.
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