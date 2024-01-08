В Москве в штате ЦОДД появится мотопатруль

В этом году в штате Центра организации дорожного движения (ЦОДД) появится мотопатруль. Об этом сообщает «Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заммэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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