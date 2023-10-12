Как победить хандру и плохое настроение осенью – совет от эксперта

С наступлением осени многие люди сталкиваются с определенными изменениями в своем настроении. Одни начинают меньше высыпаться и быстрее уставать, а другие ощущают на себе сокращение светового дня и падение температуры воздуха еще более остро, впадая в осеннюю хандру.