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Как победить хандру и плохое настроение осенью – совет от эксперта

Как победить хандру и плохое настроение осенью – совет от эксперта

С наступлением осени многие люди сталкиваются с определенными изменениями в своем настроении. Одни начинают меньше высыпаться и быстрее уставать, а другие ощущают на себе сокращение светового дня и падение температуры воздуха еще более остро, впадая в осеннюю хандру.

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