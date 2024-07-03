НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Бизнес журнал. Урал

4 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    Сколько кГ букв! С какой целью, засранец штампует  три одинаковых абзаца? Анонима по кличке "Региональные новости" в ...Упавшим под Перво...
  • uikka uikka
    Все партии в минус, Гартунга от Справедливой России, только эту партию чет не звали...Виталия Пашина вы...
  • lady lyudmila
    Что - то в Екатеринбурге слишком густо ? Хотя по всей стране хватает взяточников.Имущество бывшей ...

Медведев поддержал выдвижение кандидатов от ЕР на пост губернатора ХМАО

Медведев поддержал выдвижение кандидатов от ЕР на пост губернатора ХМАО

На должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры генеральный совет всероссийской политической партии «Единая Россия» предложил трех кандидатов: врио главы региона Руслан Кухарук, секретарь регионального отделения партии, председатель думы Югры Борис Хохряков и сенатор Александр Новьюхов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх