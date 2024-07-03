Медведев поддержал выдвижение кандидатов от ЕР на пост губернатора ХМАО

На должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры генеральный совет всероссийской политической партии «Единая Россия» предложил трех кандидатов: врио главы региона Руслан Кухарук, секретарь регионального отделения партии, председатель думы Югры Борис Хохряков и сенатор Александр Новьюхов.
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