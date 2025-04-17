«Забайкалье в огне»: губернатор подписал распоряжение о введении локаутов в Забайкалье

Срочные дополнительные меры приняты в Забайкальском крае для защиты населения и территорий от ландшафтных пожаров, об этом говорится в постановлении губернатора Александра Осипова от 17 апреля, копия имеется в распоряжении редакции.
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