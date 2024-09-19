Спортивный проект «ЧЕбуриада» стартовал в Нижегородской области

«Ребята, давайте жить дружно!». Под таким девизом в этом году проходит юбилейная X «ЧЕбуриада-2024». В течение нескольких дней 16 команд юных нижегородцев будут соревноваться в самых разных видах спорта, а также посещать творческие мастер-классы.
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