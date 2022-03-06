Американским властям потребуется в десять раз больше субсидий, чтобы добиться возвращения высокотехнологичных производств в США

Мучительно долго рождавшийся законопроект о выделении государственных субсидий на развитие национальной полупроводниковой отрасли США, по мнению некоторых экспертов, предусматривает слишком скромное финансирование для получения желаемого эффекта.
Мучительно долго рождавшийся законопроект о выделении государственных субсидий на развитие национальной полупроводниковой отрасли США, по мнению некоторых экспертов, предусматривает слишком скромное финансирование для получения желаемого эффекта.
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