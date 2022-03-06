Berg PRESS

502 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Берг если ты не участник планирования спец операции, то чего марать то бумагу? И я могу накрапать в два раза больше, ...Чего не хватает В...
  • Андрей
    Зачем писать этот бред, 40000 техники и 1000 единиц авиации, хотч бы поинтересовались что это из себя представояет, и...Тактическое пораж...
  • Сергей Дмитриев
    На редкость объективная и убедительная статья ! Без визга и подтанцовки. Ликующие комментаторы ситуПации на Украине у...Украинский язык –...

Американским властям потребуется в десять раз больше субсидий, чтобы добиться возвращения высокотехнологичных производств в США

Американским властям потребуется в десять раз больше субсидий, чтобы добиться возвращения высокотехнологичных производств в США

Мучительно долго рождавшийся законопроект о выделении государственных субсидий на развитие национальной полупроводниковой отрасли США, по мнению некоторых экспертов, предусматривает слишком скромное финансирование для получения желаемого эффекта.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх