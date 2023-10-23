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Иран попросил Россию не допустить принятия СБ ООН резолюции против Палестины

Иран попросил Россию не допустить принятия СБ ООН резолюции против Палестины

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обратился к российскому коллеге Сергею Лаврову с просьбой не допустить принятия в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) резолюции, противоречащей интересам Палестины.

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