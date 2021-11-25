Орлов набрал 1+1 против «Монреаля». У него 10 очков в 20 матчах

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов набрал 2 (1+1) очка в матче чемпионата НХЛ с «Монреалем» (6:3). Теперь на счету россиянина 10 (3+7) баллов в 20 играх сезона.
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