Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Орлов набрал 1+1 против «Монреаля». У него 10 очков в 20 матчах

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов набрал 2 (1+1) очка в матче чемпионата НХЛ с «Монреалем» (6:3). Теперь на счету россиянина 10 (3+7) баллов в 20 играх сезона.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх