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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» получит до 1,8 млрд рублей от сделки с Ozon за 4 года (РБК)

Стоимость контракта клуба и маркетплейса Ozon составит 430-450 млн рублей в год или же до 1,8 млрд рублей за четыре года, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на источники, знакомые с ходом сделки.

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