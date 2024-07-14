Кто был задержан по делу об изнасиловании у "Останкино": Опубликованы фото мигрантов

ВС

Валерьян Смогловский

А. КАК. ЖЕ. НАШИ. ФУТБОЛЬНЫЕ.ФАНАТЫ.ГДЕ.ОНИ.ПИТЬ.ПИВО.В.БАРАХ.ЭТО.ЗДОРОВО.А.РАЗАБРАТСЯ.С.АЗИАТСКОЙ.НЕЧИСТЬЮ..В.ГОРОДЕ. Пусть. Другие. А. Девочку. Очень. Жалко. На. Сицилии. Отрезают. И. В. Рот. Запихивают