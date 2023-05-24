Военное обозрение

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Дедолларизация: Бразилия предлагает ускорить процесс по созданию единой валюты БРИКС

Дедолларизация: Бразилия предлагает ускорить процесс по созданию единой валюты БРИКС

Накануне глава российского правительства Михаил Мишустин провёл встречу с главой банка БРИКС Дилмой Роусефф, экс-президентом Бразилии.

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