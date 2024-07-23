Повышение пенсий работающих россиян в августе объяснили

В России с первого августа пересчитают пенсии работающих пенсионеров. Число накопленных ими пенсионных коэффициентов вырастет максимум на три единицы, пояснил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок, слова которого приводит РИА Новости.