Повышение пенсий работающих россиян в августе объяснили

В России с первого августа пересчитают пенсии работающих пенсионеров. Число накопленных ими пенсионных коэффициентов вырастет максимум на три единицы, пояснил старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок, слова которого приводит РИА Новости.
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