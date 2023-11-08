Дилер «Москвича» в Иркутске оформляет здание под отечественный бренд

На здании официального дилера «Москвич» на Трактовой,8 в Иркутске появилась вывеска «МОСКВИЧ». Ее монтировали на фасаде 7 ноября, сообщил СибАвтоЦентр Также на площадке дилера уже представлены первые модели отечественной машины.