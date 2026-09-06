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Контрафронт

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Япония: три человека были убиты в кондитерской Sunrise в Мотосу, префектура Гифу, поздно вечером 5...

Япония: три человека были убиты в кондитерской Sunrise в Мотосу, префектура Гифу, поздно вечером 5 сентября в результате пожара и предполагаемого инцидента с нанесением ножевых ранений.

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