Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Карта, на которой еще один ключевой город Украины почти полностью окружен 40-тысячными российскими войсками

Карта, на которой еще один ключевой город Украины почти полностью окружен 40-тысячными российскими войсками

На этой неделе появились новые признаки того что Россия готовится закрепить контроль над всей Донецкой областью, после того как Украина в течение последних шести месяцев пыталась добиться хоть каких-то успехов.

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