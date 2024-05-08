Пискарев: отъезд дипломатов в день инаугурации показал двойные стандарты Запада

Послы стран НАТО и Евросоюза не посетили инаугурацию президента России Владимира Путина. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев в Telegram-канале обвинил их в следовании двойным стандартам и нарушении норм дипломатии.
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