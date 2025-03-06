Застрявшие на МКС космонавты Суни Уильямс и Бутч Уилмор наконец получили шанс вернуться домой. Вместо недели они в космосе уже скоро год.
Мыло кончилось, белье заносили до дыр: «пленники МКС» наконец возвращаются на Землю
Комментарии
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Юрий Пережогин
На Марс посылать людей нельзя, ни в коем случае, иначе они погибнут мучительной смертью уже во время полёта, а на Марс пребудут только мёртвыми.
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1 д.
Владимир Алтайцев
Если даже они долетят, то они просто не смогут самостоятельно выйти из корабля , настолько за год вымоется кальций из костей. Вот вам и якобы полёт пиндосов на Луну. Тут около Земли в 300 км от неё ГОД не могут снять 2 человек. А туда же - на Луну они летали.
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1 д.
Сергей Кептицин
Год!!! Терешкова там изблевала бы весь космос.
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13 час.
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