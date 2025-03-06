Мыло кончилось, белье заносили до дыр: «пленники МКС» наконец возвращаются на Землю

На Марс посылать людей нельзя, ни в коем случае, иначе они погибнут мучительной смертью уже во время полёта, а на Марс пребудут только мёртвыми.

Владимир Алтайцев

Если даже они долетят, то они просто не смогут самостоятельно выйти из корабля , настолько за год вымоется кальций из костей. Вот вам и якобы полёт пиндосов на Луну. Тут около Земли в 300 км от неё ГОД не могут снять 2 человек. А туда же - на Луну они летали.