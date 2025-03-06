Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мыло кончилось, белье заносили до дыр: «пленники МКС» наконец возвращаются на Землю

Мыло кончилось, белье заносили до дыр: «пленники МКС» наконец возвращаются на Землю

Застрявшие на МКС космонавты Суни Уильямс и Бутч Уилмор наконец получили шанс вернуться домой. Вместо недели они в космосе уже скоро год.

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Комментарии
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Юрий Пережогин
На Марс посылать людей нельзя, ни в коем случае, иначе они погибнут мучительной смертью уже во время полёта, а на Марс пребудут только мёртвыми.
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1 д.
Владимир Алтайцев
Если  даже  они долетят, то они просто не смогут самостоятельно  выйти из корабля , настолько  за  год  вымоется  кальций  из костей. Вот  вам и  якобы  полёт пиндосов  на  Луну. Тут  около Земли  в  300  км  от неё  ГОД не могут снять  2  человек. А  туда  же  - на Луну  они летали.
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1 д.
Сергей Кептицин
Год!!! Терешкова там изблевала бы весь космос.
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13 час.
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