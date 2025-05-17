Битва за Балтику может состояться не на море, а на суше Курс на расширение вооруженного конфликта с Россией путем его переноса еще и на Балтику вызывает глубочайшую озабоченность, поскольку наличествующих сил без проведения новых волн мобилизации в ВС РФ на второй фронт может и не хватить.