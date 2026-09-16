ФСБ задержала в Горловке диверсанта-подрывника

Житель Горловки пытался подорвать российских солдат на дороге, его задержали правоохранители. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Федеральную службу безопасности.
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