Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Киев может попытаться захватить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) на фоне отчаянного положения Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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