ФСБ: предотвращены теракты против военного и блогера

Он действовал по указанию военной украинской разведки.фото: nac.gov.ruФСБ России предотвратила теракты, которые планировались в отношении высокопоставленного военнослужащего и военного блогера, освещающего события специальной военной операции.
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