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Есть ли «ген долголетия»: что показал организм 117-летней женщины

Есть ли «ген долголетия»: что показал организм 117-летней женщины

Стремление продлить жизнь сопровождает человечество с древнейших времен. Легенды о фонтанах молодости обещали бессмертие, но современная наука ставит более реалистичную цель: не отменить смерть, а увеличить число лет, прожитых в здоровье.

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