Можно есть и не опасаться за фигуру: 15 продуктов, которыми трудно нагнать вес, потому что в них практически нет калорий Ольга БезродняяПуть к идеальной фигуре и здоровому образу жизни не всегда легок, и часто возникает искушение перекусить чем-то вкусным.