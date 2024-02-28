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Захарова назвала ситуацию на передовой катастрофической для Зеленского

Захарова назвала ситуацию на передовой катастрофической для Зеленского

Слова французского президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину не способны исправить ситуацию на линии боевого соприкосновения, являющуюся катастрофической для киевского режима во главе с президентом Владимиром Зеленским, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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