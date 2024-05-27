Гитара по цене машины: пять дорогих музыкальных инструментов, продающихся во Владивостоке

Владивосток – город, полный творческих людей: художников, актеров и, конечно же, музыкантов. Однако, чтобы хорошо играть, нужно не только иметь желание и навыки, но и потратиться на качественный инструмент.
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