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Депутат Рады "набросился" на Лукашенко с критикой из-за Протасевича

Депутат Рады "набросился" на Лукашенко с критикой из-за Протасевича

Одиозный украинский депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко высказал мнение о том, что против президента Белоруссии Александра Лукашенко нужно возбудить уголовное дело за то, что он покусился на территориальную целостность Украины.

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