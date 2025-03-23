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Google зарабатывает до 20 млн долларов в год на незаконной рекламе азартных игр в Нидерландах

Google зарабатывает до 20 млн долларов в год на незаконной рекламе азартных игр в Нидерландах

Google продвигает нелегальный гемблинг в Нидерландах. В 2024 году Ассоциация ответственных аффилиатов (KVA) проанализировала расходы 85 аккаунтов, занимающихся рекламой незаконного гемблинга в Google.

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