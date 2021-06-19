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Почти две тысячи человек эвакуировали в Крыму из-за ливней

Почти две тысячи человек эвакуировали в Крыму из-за ливней

В Крыму из-за последствий ливней эвакуировали более 1 770 человек. Почти 200 граждан в настоящий момент находятся в пунктах временного размещения, заявили сотрудники регионального ГУ МЧС.

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